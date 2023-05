50 Jahre Mitgliedschaft bei der Speyerer Wählergruppe (SWG) bleiben ihm nur um wenige Monate verwehrt: Am 24. Mai ist Kommunalpolitiker Klaus Mayrhofer im Alter von 85 Jahren verstorben. SWG-Vorsitzender Marc Vidmayer schätzte Klaus Mayrhofer als treuen Mitstreiter, der bei jeder Mitgliederversammlung dabei war. Am 4. September 1973 war der Rohtabakhändler der Wählergruppe beigetreten und hatte mehrfach für den Stadtrat kandidiert, erinnert Vidmayer. Auch wenn er nie in das Gremium einzog, engagierte sich Mayrhofer für die Gemeinschaft als Mitglied im Sozialausschuss und im Seniorenbeirat sowie für die SWG als langjähriger Kassenprüfer. Im Jahr 2019 hatte der Speyerer diamantene Hochzeit mit seiner Frau Waltraud gefeiert.