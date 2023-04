Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 1980er Jahre haben auch in Speyer Spuren hinterlassen. Rund drei Dutzend 13- bis 18-jährige „Wellenreiter“ des Kinder- und Jugendtheaters haben sich dieser Zeit nun angenommen, in der ihre Eltern jung und die Großeltern noch gar keine waren. Die Premiere am Samstag geriet zum grandiosen Fest für Mitwirkende, Beteiligte und Publikum.

34 Menschen gemeinsam auf einer Bühne? Das ist nicht nur in Pandemiezeiten ein Novum im Alten Stadtsaal des Kinder- und Jugendtheaters Speyer. Auf dem Weg dahin verteilen Jugendliche Aufrufe