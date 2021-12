Aufgrund der derzeit schwierigen Corona-Lage und den beschlossenen Änderungen ab dem 28. Dezember haben die Verantwortlichen des Silvesterkonzertes in der Speyerer Gedächtniskirche, Johannes Leiner für das LJO-Brass-Ensemble, Dekan Markus Jäckle und Bezirkskantor Robert Sattelberger, beschlossen, das Konzert abzusagen. Auch wenn die Politik es (noch) nicht dezidiert verboten hat, gelte es jetzt, die richtigen Zeichen der Zeit zu erkennen. Alle Beteiligten hoffen auf das nächste Jahr, gekaufte Karten können einfach an den VV-Stellen zurückgegeben werden. In den kommenden Gottesdiensten der Gedächtniskirche erwartet die Besucher eine schöne musikalische Gestaltung bis hin zum Silvestergottesdienst.