Eine junge Frau wird mutmaßlich von ihrem Partner in einem Haus in der Altstadt erstochen, am Montag hätte sie ihre Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt antreten sollen. Während die Ermittler versuchen, die Hintergründe zu klären, wird in sozialen Medien wild spekuliert.

Ruhig ist es an diesem Montagmittag in der Hasenpfuhlstraße in der Speyerer Altstadt. Unterbrochen wird die Stille ab und an durch Fahrzeuge, die geräuschvoll übers Kopfsteinpflaster