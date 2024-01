Weil er gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen einem 17-Jährigen dessen Mountainbike geraubt haben soll, hat die Polizei am Samstagabend einen 16-Jährigen vorläufig in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten mitteilen, schob der 17-jährige Geschädigte sein schwarzes Mountainbike der Marke „Cube“ gegen 19.50 Uhr in der Lindenstraße auf dem Gehweg, als er von einer Gruppe aus drei männlichen Jugendlichen angesprochen wurde. Dann wurde der Heranwachsende von einem Täter von hinten umklammert und weggezogen, während die anderen das Fahrrad an sich nahmen. Der 17-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei, die einen 16-jährigen Tatverdächtigen aufgriff und mit zur Dienststelle nahm. Später wurde er an einen Familienangehörigen überstellt. Die beiden anderen Tatverdächtigen und das Fahrrad blieben zunächst unauffindbar.