Vor einer Woche war „richtig“ Winter in Speyer: Die Stadt war mit Schnee gepudert. Und RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry ist es am Samstag gelungen, Speyer mit seinem bekanntesten Gebäude im Vordergrund auf einzigartige Weise zu fotografieren. Die Reaktionen darauf überwältigen ihn.

Sein Telefon stehe seither nicht still, berichtet Landry. Immer wieder werde er auf das besondere Motiv angesprochen: „Vergleichbares habe ich in den 36 Jahren, seit ich professionell fotografiere, noch nie erlebt.“ Obwohl er selbst nicht in Facebook vertreten ist, hat er die Reaktionen auf die Veröffentlichungen der RHEINPFALZ und des Bistums genau registriert: Mehr als 90.000 erreichte Nutzer, 2400 Likes, 672 Mal geteilt und mehr als 210 Kommentare bilanzierte er schon Ende der Woche: „Ein wahrer Hype.“ Er staune mächtig über die Resonanz, die er nie erwartet hätte, betont der „Fotograf aus Leidenschaft“.

„Das größte Kompliment“

Er freue sich natürlich sehr darüber: „Mit meiner Arbeit Emotionen beim Betrachter zu wecken, ist für mich als Fotografen sicher das größte Kompliment.“ Über die Zweifler, die ihm technische Spielereien nahelegten, könne er schmunzeln. Die Details der Aufnahme blieben sein Geheimnis, so der 57-jährige Dudenhofener, der jedoch dem Domkapitel dankt, „das mir diese einzigartige Aufnahme überhaupt erst ermöglicht hat“.

Für Klaus Landry ist es ein „Jahrhundertblick“ auf das sonst schneearme Speyer. Und dabei will er es dann auch belassen. Im Fokus der sozialen Netzwerke sollten lieber andere stehen. An guten Fotos arbeite er aber weiterhin. Sein Motto: „Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.“