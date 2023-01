Ein seltener Anblick: Speyer und sein Dom zeigen sich am Samstag unter einer Schneeschicht. Es wurde kräftig gerodelt an den Hügeln der Stadt, es musste aber auch viel Schnee geschippt werden. Weitere unerfreuliche Folgen waren mehrere Unfälle wegen glatter Straßen. Für Speyer bilanziert die Polizei fünf in der Nacht auf Samstag, der schlimmste davon in der Geibstraße, wo der Opel eines 68-jährigen Fahrers im Kurvenbereich auf den Seat einer 29-jährigen Frau rutschte, die entgegenkam. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstanden jedoch 12.000 Euro Sachschaden. In den anderen Fällen schlitterten Autos in die Leitplanken, unter anderem an der Abfahrt Speyer-Zentrum von der B39. Gesamtbilanz der Polizei, die zu erhöhter Vorsicht bei solchen Witterungsverhältnissen rät: fünf beschädigte Autos und 40.000 Euro Sachschaden. Für das Umland und die Nacht zum Sonntag vermeldet sie keine Unfälle.