Jeder RHEINPFALZ-Artikel soll für möglichst viele Leserinnen und Leser interessant sein. Die beliebtesten Artikel des Jahres 2022 in der „Speyerer Rundschau“ haben es neben einer fünfstelligen Anzahl potenzieller Print-Leser auch auf mehr als 10.000 Klicks geschafft.

Nummer eins war eine kleine Meldung: „Karlsruher Ultras verprügeln FCK-Fan“ war diese überschrieben und am 8. November ziemlich aktuell im Netz, bevor auf dem Betzenberg das Zweitliga-Duell der regionalen Rivalen entschieden war. Mit 26.352 Interessierten kam die Nachricht über den Vorfall am Bahnhof Speyer auf die meisten Klicks. Mit 23.091 knapp dahinter ein Hintergrundbericht über ein Unglück im Sommer: „Explosion in der Wormser Straße: Was Zeugen berichten“.

Viele der Spitzenplätze sind leider von negativen Nachrichten belegt. Auf Platz drei folgt die Nachricht „Güterzug stößt gegen parkende Autos“, knapp vor „Großer Polizeieinsatz am Schwimmbad“ und einem Bericht über zwei Künstler mit Speyer-Bezug, die im Auto tödlich verunglückt sind. Zudem in den Top 15: „21-Jähriger wird in Speyer angeschossen“, „Junge Frau erstochen: Tat ereignete sich in der Altstadt“ oder auch „Patientin heimgeschickt statt in den OP geschoben“.

1. FC Kaiserslautern punktet

Wie bei Gesamtrang eins gibt es auch bei der meistgeklickten positiven Nachricht einen Bezug zu der Pfälzer liebstem Fußballclub: „Franz zum 1. FC Kaiserslautern“, war der Bericht von Ende Juli betitelt, der über einen Karrieresprung des jungen Hanhofener Kickers Benjamin Franz berichtete. Er landete auf Klick-Rang sieben, zwei Positionen vor dem beliebtesten Wirtschaftsbericht, der ebenfalls von einer Erfolgsgeschichte handelte: „PM-International zum heimlichen Weltmeister gekürt“. Kurz dahinter kam die Gastro-Branche zu Ehren: „Restaurant Piccolo Emporio schließt“.

Die meistgeklickten Berichte aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis liegen knapp unter der 10.000er-Marke, bestätigen aber das Bild aus Speyer: Es geht meist nicht um Erfreuliches. „Mit dem Roller tödlich verunglückt“, wurde im Januar über einen tragischen Unfall bei Römerberg informiert und damit das größte Interesse geweckt. Es folgen mehrere Berichte über den Hacker-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, bei denen eine weitere Bedürfniskategorie der Leserinnen und Leser durchschimmert: der Servicegedanke. So wurde etwa hintergründig erklärt, wie guter Datenschutz funktioniert. Und – auch eine Folge des Daten-Crashs im Kreishaus – es musste in Entsorgungsfragen umgesteuert werden: Auf „So wird der Sperrmüll bis Jahresende abgeholt“ wurde eifrig geklickt.