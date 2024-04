Harald Schwacke (56), Ärztlicher Direktor am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer, ist neuer Honorarprofessor am Campus Hamburg der Universitätsmedizin Neumarkt (UMCH). Wie die Hochschule mitteilt, hat er in Hamburg bereits mehrere Vorlesungen zu kardiologischen Themen gehalten. Er koordiniert zudem den Einsatz von UMCH-Studierenden am Lehrkrankenhaus „Diak“ in Speyer. Schwacke ist seit 16 Jahren Chefarzt der Kardiologie in Speyer. Seine Antrittsvorlesung am Hamburger Campus behandelte die Entwicklung der Katheterablation bei Vorhofflimmern.