Was ist nicht teurer geworden in den vergangenen Monaten? Eine Steigerung wie die Inhaber geschlossener Abwassergruben in Speyer mussten jedoch wenige hinnehmen: Das Plus betrug im Vorjahr 89 Prozent, nachdem es drei Jahre zuvor schon einmal um 95 Prozent in die Höhe gegangen war. Betroffene fühlen sich machtlos.

Es gibt sie noch, die Haushalte in der Domstadt, die nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind. Im Deutschhof, Weiherhof und Rinkenbergerhof zum Beispiel, in der Alten Rheinhäuser Straße,