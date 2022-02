Die Unter-14-Jährigen des HC Speyer haben sich für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert, die am Wochenende in der Speyer Nordhalle und in Grünstadt steigt. Auf Rheinland-Pfalz-Saar-Ebene belegten die Jungs nun Platz zwei.

In Gau-Algesheim besiegte Speyer Gau-Algesheim/Bad Kreuznach 3:1 im Penaltyschießen, verlor aber gegen TV Alzey, das ebenfalls eine Runde weiterkam 4:5.