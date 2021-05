Der HC Blau-Weiß Speyer hat weitere namhafte Übungsleiter mit einer A-Lizenz hinzubekommen. Der Verein verfügt damit über so viele lizenzierte Trainer wie nie zuvor.

In dem Bemühen, seine Nachwuchsausbildung im männlichen und weiblichen Bereich zu intensivieren (wir haben über deren Erfolge berichtet), hat der Hockey-Club Blau-Weiss Speyer den Trainerstab um seine bisherigen A-Trainer Heiner Dopp und Matthias Bechmann und die B-lizenzierten Philipp Oswald und Justus Müller erweitert. Es sind dies der bisher für Mannheimer HC und TG Frankenthal tätige Thomas Sax als Athletiktrainer, Torwart-Trainer Ingo Krüger (zwei A-Länderspiele, spielte für TG Frankenthal und Crefelder HTC in der Bundesliga) und Uli Weise (früher in der Bundesliga für TSV Mannheim und Alster Hamburg aktiv). Alle drei haben die A-Lizenz und gelten auf ihrem Gebiet als Fachleute mit ausgewiesener Expertise. Unterstützt werden sie von drei weiteren einheimischen C-Trainern. Damit verfügt der Verein im Moment über so viele lizenzierte Trainer wie nie zuvor.

Weil auch Training auf dem Weiherhof wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist, bietet der Trainerstab jeden Mittwoch und Freitag Online-Training an. Zudem erstellen die Coaches Trainingspläne, die an die Kinder und deren Familien verteilt werden. Der Verein hat, so Blau-Weiss-Vorsitzender Christian Heisel, „das Ziel, dass die Kinder mit ihren Eltern laufen gehen und sich auch anderweitig sportlich betätigen“.