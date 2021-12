Jetzt aber hurtig! Am Freitag bestand die letzte Chance, am Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt Wünsche ans Christkind durchzugeben. Dessen Helfer versichern: Es wurde alles notiert und weitergegeben.

Jonathan (6) wünscht sich ein Schiff von Lego. Sorida (6) möchte zum Kuscheln einen Nikolaus und einen großen Bär haben. Leonie (6) freut sich auf Stifte zum Malen und ein Engelskostüm. Sina (5) hätte gerne ein Tablet und eine Legokiste. Philipp (11) möchte ein neues Smartphone haben. Amy (4) freut sich auf eine neue Mütze mit Mickey-Mouse-Motiv.

Luca wird an Heiligabend acht Jahre alt. Er wünscht sich einen Roboter, der so groß wie er selbst ist mit Fernsteuerung, ein Spiderman-Kostüm und als Sonderwunsch, dass Corona endlich weggeht.

Felix (9) und sein Bruder Moritz (3) möchten beide ein ferngesteuertes Rennauto. Dasselbe will Julian (6). Kim (4) will einen Tischkicker, Mia (5) ein Kleid von Prinzessin Elsa aus den „Frozen“-Filmen. Ben (6) wünscht sich Geld zu Weihnachten. Auf Lucas’ (11) Wunschzettel steht eine Playstation 5. Die neunjährige Isabella gibt erst ihre eigenen Wünsche durch, ein Zelt und die Müllabfuhr von Playmobil und einen Reithelm. Wenig später ruft sie erneut an und teilt mit, dass ihre kleine Schwester Carolina (5) ebenfalls auf Playmobil-Spielsachen hofft. Maximilian (7) will eine Nintendo-Switch Light und das passende Spiel Super Mario 3D World: Bowsers Fury.

Josefine (3) will einen Pferdehof. Julia (7) möchte eine Kamera. Niklas ist ein Jahr jünger und will eine Carrera-Bahn. Die Geschwister Mathilda (5) und Vincent (4) rufen gemeinsam an. Sie nennt ein rotes Auto als Wunsch, er ein neues Kuscheltier. Anton will den Lego-Helm von Darth Vader, den er mit seinem Vater baut, Lars (7) einen Harry-Potter-Bus aus Lego. Emily (6) will eine Barbie, Noel (6) ein neues Tablet und eine Maltafel. Nicole (50) und ihre Begleiterin wünschen sich Gesundheit, viel Glück und eine neue Wohnung. Luna (3) will ein Puppenbett, Louisa (8) Playmobil und Lego. Magali (6) hofft auf eine Magic-Puppe, ihr Bruder Romeo (8) auf die Mondlandefähre.cor/tiko