Von wegen Ferien. Im Klassenraum der 7b der Siedlungs-Realschule plus tobt das pralle Schulleben. 20 Dritt- bis Fünftklässler büffeln eine Woche lang drei Stunden täglich Deutsch und Mathe. In der Herbstschule holen sie Versäumtes nach. Alle mit guter Laune.

Alle Fenster im Klassenraum sind gekippt. Einige Kinder sitzen mit dicken Jacken am Tisch. Nach der Pause ist die Stimmung entspannt. Die tägliche Deutschstunde ist absolviert. Jetzt geht es an die Zahlen. Ein Mädchen schreibt Aufgaben an die Tafel und erklärt ihrer Mitschülerin die Punkt-vor-Strich-Rechnung. „Ist 7 mal 7 gleich 49?“ fragt ein Junge. Lehramtsstudent Julian Porr macht es ihm leicht und nickt. Seine Kolleginnen Sophie Schwenzer und Lara Möhle gehen durch die Reihen, erklären, verbessern, loben.

Die drei Betreuer waren schon in der Sommerschule während der Sommerferien dabei. „Da waren die Gruppen deutlich kleiner“, sagt Porr. Nach dem Erfolg der Unterrichtsangebote in den Sommerferien habe es für den Herbst erheblich mehr Anmeldungen gegeben, erklärt er die Enge, die an Schulstunden vor der Pandemie erinnert.

Lauter und komplizierter

20 Kinder aus drei Jahrgangsstufen unter einen Hut zu bringen empfindet der Student gleichzeitig als interessante Erfahrung „ohne Abstand“ und als große Herausforderung. „Es ist lauter und komplizierter, mit jedem Einzelnen zu arbeiten“, sagt er. Allerdings seien alle Kinder hoch motiviert. Porr freut sich auch über die Gelegenheit, in einem „richtig vollen Klassensaal“ zu stehen. Ein „reales Praktikum“ habe ihm gefehlt. Derzeit finde an der Uni alles digital statt, sagt er.

Sie habe die Herbstschulwoche zunächst abgelehnt, erzählt Klara. Als ihre Eltern sie jedoch vor die Alternative „Lernen mit Mama und Papa oder Herbstschule“ gestellt hätten, sei ihr die Entscheidung leicht gefallen. „Alles ist besser als Unterricht mit Eltern“, sagt die Zehnjährige auf der Grundlage ihrer Erfahrungen bis zu den Sommerferien. „Es gibt doch nur Streit“, berichtet sie von Diskussionen mit den Eltern über Aufschub-Abkommen, ständigen Suche nach einem ruhigen Plätzchen mitten im Familienleben und Einsamkeit am Schreibtisch. „Mit anderen lernen und spielen macht viel mehr Spaß“, betont die Fünftklässlerin, die seit Sommer das „Edith-Stein“ besucht. Der Übergang in die weiterführende Schule sei ihr gut gelungen, sagt Klara.

„Gut, dass ich hier bin“

Aber auch im Gymnasium habe es Coronafälle gegeben. „Schon wieder habe ich Schulstoff verpasst“, schildert die Zehnjährige das Auf und Ab. „Gut, dass ich hier bin“, meint sie. Die Zeit gehe vorbei wie im Flug, zu Hause sei immer gute Stimmung. Das Schönste: „Am Nachmittag habe ich wirklich frei, kann mit Freunden spielen.“ Klara ist so begeistert, dass sie auch den letzten Herbstschultag nicht versäumen will. Am Freitag feiert sie elften Geburtstag.

Auch für Maria ist Herbstschule Erleichterung pur. Ihr steckt das „Homeschooling“ noch in den Knochen. „Lieber mache ich jeden Tag drei Stunden Deutsch und Mathe mit anderen“, sagt sie. Die Achtjährige liebt ihre Eltern, aber nicht die „Schule zu Hause“. Den Unterrichtsstoff der dritten Klasse der Salier-Grundschule habe sie drauf, berichtet Maria von guten Noten, aber viel Wiederholungsbedarf. Dafür würde sie jederzeit wieder eine Ferienwoche opfern, betont sie.

„Manche Schüler kennen ihre Lücken genau und wollen sie in der Herbstschule füllen“, sagt Porr, beeindruckt von klarer Selbsteinschätzung der Kinder und ihrem Willen, nicht den Anschluss zu verlieren. Der Ferienlehrer berichtet von Schülern, die ihre Eltern von den Vorteilen der Herbstschule überzeugt hätten. „Das ist in dem Alter eine reife Leistung“, betont Porr. Vor allem bei Jüngeren fehle es teilweise an Schreib-, Lese- und Rechenfähigkeiten. „Bei Grundrechenarten wie dem Einmaleins hapert es oft.“

RHEINPFALZ-Kommentar von Ellen Korelus-Bruder: Eine Woche Weihnachtsschule

Vielleicht gibt es doch einen positiven Pandemie-Aspekt. Kinder lernen Schultage zu schätzen, Eltern gewinnen Verständnis für Lehrer. Die zweiten Ferien-Schulwochen sind mehr als reine Lückenfüller. Gemeinsames Lernen hilft bei der richtigen Einschätzung eigener Fähigkeiten, bezieht soziales Lernen ein und stiftet Freundschaften. Alle profitieren davon. Eltern und Lehrer erleben ausgeglichene und gut vorbereitete Kinder. Auf dem Wunschzettel steht deshalb: eine Woche Weihnachtsschule.