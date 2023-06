„Kawasaki Days“ – bereits zum vierten Mal findet das kostenlose Event für Motorradfans aller Marken am Technik Museum am 17. und 18. Juni statt. Dieses Jahr kündigt der Veranstalter ein paar Neuerungen an. Eine dieser Neuerungen ist die Kooperation mit Radio Regenbogen und dessen Live-Mobil. Im Hangar sorgt der Radiosender für Unterhaltung und übergibt am Sonntag eine Z650RS, die verlost wurde, dem glücklichen Gewinner oder der glücklichen Gewinnerin.

Eine weitere Neuerung: Dieses Jahr zeigen Steilwandfahrer ihr Können. Und die Macherinnen von „SheRIDES“ machen motorradfahrende Frauen sichtbar, unter anderem mit einer Modenschau. Außerdem wird gezeigt, wie man mit Motorrädern rangiert und wie man ein umgefallenes Motorrad wieder aufhebt. Als weitere Goodies gibt es besondere Sitzbänke, die individuell für den jeweiligen Geschmack hergestellt werden. Bei der Vorführung von Kawasaki Robotics wird ein Elektromotorrad präsentiert, das erst im Herbst in Serie gehen wird.

Motorrad aussuchen und losdüsen

Natürlich dürfen aber auch die Klassiker nicht fehlen. Probefahrten auf Motorrädern, Stunt- und MX-Freestyle-Shows und ein Testride auf einem aktuellen Kawasaki-Modell sind wieder möglich. Dafür kann man sich unter www.kawasaki-roadshow.de ein Motorrad und eine gewünschte Zeit aussuchen und startet dann vom Kawasaki-Promotruck aus zur Testrunde. Der Wheelie-Simulator bietet eine gefahrlose Möglichkeit, seine Geschicklichkeit zu beweisen. Für Familien gibt es das Angebot, sich mit Airbrush-Tattoos verschönern oder Luftballon-Figuren gestalten zu lassen. Außerdem können Fans das eigene Bike vorstellen, sich klassische oder aktuelle Motorräder anschauen und über die Händler- und Partnermeile schlendern.

Die Veranstaltungsfläche befindet sich auf den Parkplätzen P3 und P4 direkt neben dem Technik-Museum. Motorräder können auf dem Parkplatz P2 abgestellt werden. Der Eintritt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ist frei.