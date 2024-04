Ein Vertreter hat am Montag gegen 17.30 Uhr eine 93-Jährige in Roschbach bestohlen. Laut Polizei hatte der junge Mann, der als schlank, südländisch aussehend sowie dunkel gekleidet beschrieben wird, an der Haustür geklingelt und der Seniorin Stützstrümpfe angeboten. Sie ließ ihn für ein Verkaufsgespräch kurz ins Haus gelassen, ein Verkauf kam jedoch nicht zustande. Später bemerkte die Frau, dass ihr Schlüsselbund mit allen Haus- und Türschlüsseln fehlte. Für die Schließanlagen müssen nun neue Zylinder besorgt werden.