Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit zwei Auswärtsbegegnungen beschließt der Speyerer Hockeyclub am Wochenende die Erstverbandsliga-Hallensaison 2023/2024.

Am Freitagabend, 20 Uhr, spielt die Mannschaft in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums bei der dritten Mannschaft des Dürkheimer HC und am Sonntag (11) bei Schlusslicht TSG Heidesheim.