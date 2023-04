Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neue Ehre für Harald Schwager (62), Top-Manager in Diensten des Essener Spezialchemie-Herstellers Evonik: Der Ur-Speyerer ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Wissenschaftsrat der Bundesregierung berufen worden. Damit ist er deren privilegierter Berater in wissenschaftspolitischen Fragen. Er hat aber auch darüber hinaus viel zu sagen.

Das Gespräch mit der RHEINPFALZ hat Harald Schwager zwischen seine Rückkehr von einem Geschäftstermin in Paris und einer Trainingseinheit bei der Rudergesellschaft (RG) Speyer gepackt.