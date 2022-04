Julia Heilmann (30), Team-Physiotherapeutin im Deutschen Gehörlosen-Sportverband seit 2019, gehört zum Stab der Handballnationalmannschaft bei den Weltspielen im Mai in Brasilien.

Nach Speyer

Sie ist ledig, Ausbildung als Physiotherapeutin in der BG Unfallklinik in Ludwigshafen, Bachelor-Studium für Physiotherapie an der BG Klinik in Tübingen, zertifizierte Sportphysiotherapeutin des DOSB, Mitarbeiterin einer Praxis in Mutterstadt.

Ab 1. Juni physiotherapeutische Leitung in einer Therapiepraxis in Speyer. Betreute bisher BSC Oppau, Phönix Schifferstadt und Tornados Mannheim. Sie wohnt in Mutterstadt.