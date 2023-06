Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den zweiten Versuch, in die Oberliga aufzusteigen, unternehmen die Handballerinen der HSG Lingenfeld/Schwegenheim am Donnerstag. Der Pfalzmeister gastiert um 18 Uhr bei der HSG Nahe-Glan in der Halle Kyrau von Kirn.

„Wir wollen gewinnen“, gibt es für den Coach von Lingenfeld/Schwegenheim Jan Burgard kein Vertun in der Zielsetzung: „Wenn wir das abrufen, was wir können, schaffen wir das“, hat