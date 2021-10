Römerberg. Pfalzligist TuS Heiligenstein hat am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Wörth beim 30:30 (14:14) den ersten Punkt der Saison geholt.

Es war das erwartet schwere Spiel mit einem Ausgang, der keiner der beiden Mannschaften so richtig nutzte. TuS-Coach Christoph Morio mangelte es wieder an der Cleverness der Seinen gerade in der Endphase des Spiels. Heiligenstein versäumten es, gegen die Südpfälzer den berühmten Sack zuzumachen.

Chancen ausgelassen

„Wir hatten wieder die Chancen, uns entscheidend abzusetzen, scheiterten aber immer wieder am gegnerischen Torwart“, so Morio. Letztendlich kamen aber die gegnerischen Außenspieler immer wieder zu vielen zu einfachen Toren. Die TuSler erwischten den besseren Start und führten zunächst mit 12:9.

Nach Wiederanpfiff übernahmen zunächst die Gäste das Zepter und behaupteten eine 18:16-Führung, die die Hausherren aber wieder in ein 24:21 umkehrten. Wörth ließ jedoch nicht locker und blieb dran. Am Ende waren es wieder die vergebenen Torchancen des TuS.