Die Stadtverwaltung kündigt eine halbseitige Sperrung der Roßmarktstraße an. Anlass ist die Sanierung des „Blumenladen“-Hauses nach einem Großbrand im Dezember 2020.

Die Baustelle vor Hausnummer 39 werde nun wieder eingerichtet und nehme bis voraussichtlich Mittwoch, 13. März, einen Teil der Straße im Beschlag, so die Stadt. Fußgänger könnten passieren, und die Geschäfte in der Roßmarktstraße blieben von der Maximilianstraße aus weiter erreichbar. Das ist wichtig, weil es im vergangenen Jahr eine Unterbrechung dieser Verbindung für mehrere Monate gegeben hatte, als für die Baustelle ein Kran aufgestellt werden musste. Geschäftsinhaber beklagten sich in der Folge über Umsatzeinbußen.

Ein Kran sei nun zum Glück nicht mehr erforderlich, sagt Hauseigentümer Heinrich Schultz auf Anfrage. Für die geplanten anstehenden Betonarbeiten im Hinterhof und am Rückgebäude müssten jedoch Baumaschinen auch in der Roßmarktstraße platziert werden. „Es bleibt eine sehr beengte Baustelle“, sagt Schultz mit Verweis auf den historischen Straßenverlauf der Fußgängerzone. Er ist zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten, auch wenn diese zuletzt infolge des Weihnachtsmarkts und schlechten Wetters teilweise pausiert hätten.

„Kompletter Neubau“

„Man darf nicht vergessen, dass es sich um einen kompletten Neubau handelt“, sagt Schultz. Die Fassade sei ebenso fertig wie das Dach, jetzt laufe neben den Betonarbeiten der Innenausbau an. Das Projekt sei „im Großen und Ganzen im Plan“, teilt der Bauherr mit, dessen Eltern in der Roßmarktstraße 39 bis zum Großbrand einen Blumenladen betrieben hatten. Dieser werde nicht mehr zurückkehren, so Schultz, es sei allerdings weiterhin ein Ladengeschäft im Erdgeschoss vorgesehen. Im Obergeschoss entstehe eine Wohnung mit separatem Zugang. Er hofft auf eine Fertigstellung spätestens im Sommer.

Der Brand vor gut drei Jahren, der das Geschäftshaus weitgehend zerstört hatte, war auf einen technischen Defekt in Form eines Kurzschlusses an einer Stromleitung zurückzuführen. Der Schaden war damals auf 300.000 Euro geschätzt worden.