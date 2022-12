Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher erneut Geld aus einem Geschäft in der Korngasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich Unbekannte in der Zeit von Samstag, 17. Dezember, 16.30 Uhr bis Montag, 19. Dezember, 8.15 Uhr Zutritt zu einem Hinterhof verschafft, in dem die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt wurde. Im Innenhof haben sie eine weitere Tür beschädigt, um in einen dort ansässigen Laden zu kommen. Bei diesem Einbruch sei ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag entwendet worden.

Bereits ein paar Tage zuvor hatten Unbekannte mit derselben Methode Bargeld aus demselben Geschäft entwendet. In dem Tatzeitraum von Montag, 12. Dezember, 18.30 Uhr bis zum nächsten Tag 9.30 Uhr, ist bei diesem ersten Einbruch ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse verschwunden. Die Gesamtschadenshöhe der beiden Einbrüche schätzt die Polizei auf 2650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.