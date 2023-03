Dreiste Diebe haben zwischen Mittwoch, 23.45 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, die gesamte Außenbestuhlung von „Ali’s Bistro“ im Reffenthal mitgehen lassen. Wie die Polizei meldet, durchtrennten unbekannte Täter die Sicherungen von 86 Stühlen und zwei Edelstahltischen im Außenbereich der Gaststätte und verluden offenbar die Beute in ein größeres Fahrzeug. „Es müssen mehrere Personen gewesen“, sagt Inhaber Ali Berjaoue gegenüber der RHEINPFALZ. Denn einer der Edelstahltische habe allein schon mehr als 100 Kilogramm gewogen. „Das war ein toller, großer Tisch“, berichtet Berjaoue. Den habe er immer benutzt, um die Pizzen für den Steinofen oder Grillgut vorzubereiten. Mehrere Leute hätten auch schon gefragt, ob er den Tisch verkaufen würde. Ein neues Exemplar würde mehrere Tausend Euro kosten, sagt der Gastronom, der auch seinen fast neuen Stühlen nachtrauert. Diese seien aufgrund der Corona-Einschränkungen nur eine Saison in Gebrauch gewesen. Den Schaden schätzt er auf rund 5000 Euro. Seine Terrasse habe er wegen des zeitweise schönen Wetters schon länger geöffnet gehabt, so der Bistro-Pächter. Er ist überzeugt, dass die Täter wussten, was sie suchten, und sein Lokal zuvor ausgespäht haben. Zugute sei ihnen wohl gekommen, dass derzeit noch nicht so viel Betrieb herrsche im Freizeitgebiet und kaum Camper oder Wassersportler vor Ort seien. Er habe zwar noch ältere Stühle, aber nur 40 davon seien einsatzbereit und auch nicht so bequem wie die gestohlenen Rattan-Exemplare. Daher könne er seine Terrasse nicht mehr voll ausnutzen und überlege, sich zumindest für eine gewisse Zeit Biergarnituren zu leihen. „Erst war Corona, und jetzt das“, sagt Berjaoue frustriert: „Wenigstens haben sie meinen großen Schirm nicht geklaut. Aber den habe ich ja auch extra einbetoniert.“ Den Schaden schätzt er auf rund 5000 Euro.