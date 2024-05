An Christi Himmelfahrt, 9. Mai, feiert die evangelisch-lutherische Katharinengemeinde einen Gottesdienst unter dem Motto „Rückenwind von oben“. Er wird in der Katharinenkapelle gefeiert und richtet sich speziell an Radfahrer und Radfahrerinnen, aber auch alle anderen Menschen sind zum Gottesdienst eingeladen, wie es in der Ankündigung dazu heißt. Aber doch ist der Gottesdienst besonders auf fahrrad-affine Themen ausgerichtet. Die rund um die Katharinenkapelle vorhandenen Fahrradbügel warten darauf, dass zahlreiche Fahrräder „Anschluss“ finden. Und nach dem Gottesdienst ist immer noch genügend Zeit, um auf eigene Faust in den Nachmittag hinein eine Tour zu starten. Zu diesem Gottesdienst wird herzlich eingeladen. Er beginnt um 11 Uhr.