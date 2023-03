Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in den unteren Ligen der Region in dieser Saison einen geänderten Modus. Das kommt nicht bei allen Vertretern gut an.

Zunächst gibt es eine Hauptrunde. Im kommenden Jahr folgen bei günstigem Infektionsgeschehen Auf- und Abstiegsrunden. In den C-Klassen zieht das nach sich, dass die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte