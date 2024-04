Eine Person, die im Ziegelofenweg mehrere Außenspiegel abgeschlagen und abgetreten habe wurde der Speyerer Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 0.35 Uhr gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten demnach auf einen 19-Jährigen, der eine blutende Schnitt- oder Schürfwunde an seiner rechten Hand aufwies. Der Beschuldigte sei mit zur Dienststelle genommen worden. Bislang seien fünf Fahrzeuge mit Sachbeschädigungen festgestellt worden. Wer weitere Vorfälle oder Hinweise zu den Taten melden kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.