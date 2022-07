Nach der Coronapause gibt es auch wieder das Vorbereitungsturnier bei Oberligist TuS Mechtersheim, nun als LEM-Cup und zunächst mit vier Mannschaften. Das erste Halbfinale bestreitet der Gastgeber am Mittwoch (19.15 Uhr) gegen den tieferklassigen FC Speyer 09.

Am Freitag (19.15) ist die Konstellation dieselbe, wenn Arminia Ludwigshafen auf Jahn Zeiskam trifft. Am Montag (18.15) kommt es zur Partie um Platz drei, gefolgt vom Endspiel (20.15). Bei Unentschieden gibt es direkt ein Elfmeterschießen. Auf den Turniersieger warten 600 Euro.

Im Lauftraining

TuS-Teammanager Heiko Magin kündigte den gleichen Kader wie im Trainingslager an. Die Özkayas Kaan und Mert kehren am Donnerstag aus dem Urlaub zurück. Weitere Akteure fallen mit kurzfristigen Blessuren aus. Zuversicht versprüht Magin in der Causa Kevin Da Silva Arnold (Schambein), der Laufeinheiten absolviert.

Einspielen und Taktik stehen jetzt vor dem Saisonauftakt am letzten Juliwochenende beim FSV Jägersburg an, Magin: „Es ist ja nicht mehr so lang.“