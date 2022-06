Zum ersten Testspiel tritt Oberligist TuS Mechtersheim am Dienstag (19 Uhr) beim tieferklassigen FC Speyer 09 an. Unter Anwesenheit aller Neuzugänge nahm Mechtersheim am Donnerstag wieder das Training auf und wollte am Sonntag bei Landesligist FSV Offenbach proben. Doch die Südpfälzer sagten wegen Coronafällen ab.

Aber der FSV wartete mit dem Tipp auf, dass auch die Speyerer auf der Suche seien, berichtete TuS-Teammanager Heiko Magin. So kam der Kontakt zustande: „Wir sind froh über dieses Spiel.“ Mechtersheim plagen allerdings schon wieder Personalprobleme.

Höchstens eingeschränkt oder gar nicht üben Nik Bauer, Kevin da Silva Arnold (Schambein), Ünal Altintas (Rippe) und Albert Jungblut. Yusuf Emre Kasal drohe möglicherweise die Knieoperation. Hinter Leo Klein steht ein Fragezeichen. Erneut gerät die Einbindung von Unter-23-Jährigen ins Gespräch.

Beim LEM-Cup in Mechtersheim treffen beide ebenfalls aufeinander. Magin: „Das sind zwei verschiedene Spiele.“