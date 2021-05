Thomas Heuß (52) wird neuer Trainer bei Oberligist FC Speyer 09. Das hat der Verein mitgeteilt. „Er ist einer unserer erfolgreichsten Trainer“, sagte Pressesprecher Rüdiger Pfeiffer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bislang war ein Engagement von Heuß auch aus beruflichen Gründen nicht möglich: „Jetzt hat es gepasst.“

Am Montagabend stellte sich Coach Heuß dem Kader vor. Der Speyerer, groß geworden beim VfR, einem der Vorgängervereine, arbeitete seit vielen Jahren im Nachwuchsbereich des Clubs. Er führte die A- und C-Junioren aus der Domstadt in die Regionalliga. Bei den Älteren ist das die zweithöchste, bei den Jüngeren die oberste Spielkasse.

In der vergangenen, abgebrochenen Runde strebte Heuß mit der B-Jugend den Aufstieg an und lag nach einem Stolperstart schon wieder an der Tabellenspitze. Nun tritt er die Nachfolge von Dennis Will an, von dem sich Speyer vor wenigen Wochen trennten.

Im Trainerteam nimmt Heuß als Assistenten Patrick Heilmann (32), Christoph Gass (28) und seinen Sohn Pascal (24), mit dem er auch schon in der Jugend zusammenarbeitete, mit ins Boot. Der Sportvostand: „Mit der Entscheidung für Thomas Heuß lag es auf der Hand, dass auch das Team um die Oberligamannschaft eine interne FC-09-Lösung sein wird.“

Schnell gegangen

Sebastian Ebeling, zuletzt bei Anpfiff ins Leben, dem Verein für Sport, Schule, Beruf und Soziales, im Sportpark Jugendkoordinator, übernimmt die Sportliche Leitung im Ehrenamt.

Heuß begründete seine Zusage mit der Neuausrichtung im Verein, der absoluten Fokussierung auf die erste Mannschaft und der noch stärkeren Vernetzung mit dem Jugendbereich. Nach der Trennung von Will und der Installation Ebelings sei es am Wochenende ganz schnell gegangen.

Dabei habe im vergangenen halben Jahr sein kompletter Einsatz der B-Jugend gegolten. Heuß: „Ich fühle mich wohl bei der Jugend. Das hat mir immer sehr viel gegeben. Der Verein ist mir aber eine Herzensangelegenheit. Ich habe seit 20 Jahren alles mitgemacht.“

Will kontaktieren

Nun habe sich die Frage gestellt, aktiv mitzugehen oder weiter von außen zu begleiten: „Jetzt war die Zeit da. Es ist mir nicht einfach gefallen.“

Heuß betonte, dass auch für ihn das Ende seines Vorgängers überraschend gekommen sei: „Ich wollte nie gegen jemanden arbeiten. Wir hatten ein positives Verhältnis und einen guten Austausch.“ Er werde nun den Kontakt suchen.

Als absoluter Teamplayer freue er sich auf die Zusammenarbeit mit seinen starken Trainerpersönlichkeiten, allesamt mit B-Lizenz ausgestattet. Altersstruktur und Charakter passten: „Sie bringen sich voll ein und sind harte Arbeiter. Wir wollen eine brutale Einheit werden. Das habe ich immer gelebt.“

Laufbahnen enden

Der 52-Jährige; „Es sagt alles, dass sie jetzt mit dem aktiven Fußball aufhören“: Gass in der Oberliga, Heilmann nach zehn Jahren bei Bezirksligist VfB Haßloch, Pascal Heuß beim FV Dudenhofen. Heilmann sammelte zuletzt Erfahrungen als Coach verschiedener Haßlocher und Speyerer Jugendteams.

„Unser Kader ist richtig gut zusammengestellt“, sagte Heuß: „Wir stehen voll dahinter und wollen mit allen zusammenarbeiten. Es gibt keinen Grund, etwas zu verändern. Wir brauchen Erfahrung und wollen junge Spieler weiterentwickeln.“ Die Gespräche mit den jetzigen Kickern liefen an: „Identifikation ist wichtig.“

Der Speyerer traut sich die neue Aufgabe, erstmals eine erste Mannschaft, und dann gleich Oberliga, zu: „Warum nicht? Es gibt viele Dinge, die man noch nie gemacht hat. Es geht immer nur um Fußball, um Willen und Wollen.“

Mehr Stallgeruch

„Mehr Stallgeruch geht nicht“, informierten die Speyerer in einer Pressemitteilung: „Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“

„Wir von der Sportlichen Leitung hatten Thomas Heuß schon immer mal auf dem Zettel für die Aktivität“, sagte stellvertretender Vorsitzender Matthias Richter: „Aus verschiedensten Gründen hat es bisher nicht funktioniert. Umso mehr freuen wir uns, dass das nun sportlich und zeitlich alles zusammenpasst.“

Heuß sei durch seine langjährige Tätigkeit ein echter Kenner des Vereins, meinte Richter. Er trage die Clublinie mit und lasse diese bereits in die Planungen der Oberligamannschaft einfließen: „Auch von daher verliefen die Gespräche schnell einvernehmlich und waren von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt.“

Anfang September

„Der Verein ist mir über die Jahre doch sehr ans Herz gewachsen. Die Entscheidung für das Trainerteam zeigt, welche Qualität und Trainerpotenzial insgesamt in diesem Verein vorhanden ist“, teilte Ebeling mit.

Nun hofft Heuß, in drei, vier Wochen auf den Platz zurückzukehren und sei es in Kleinstgruppen ohne Wettkampfbedingungen, um später Verletzungen zu vermeiden: „Es ist alles offen.“ Mit einem Saisonbeginn rechnet er Anfang September.

RHEINPFALZ-Kommentar

Nun also doch eine interne Lösung in der Frage nach dem neuen Trainer des Fußball-Oberligisten FC Speyer 09 in Nachfolge von Dennis Will, von dem sich der Verein vor wenigen Wochen trennte.

Doch die Entscheidung, Thomas Heuß (52) mit der Aufgabe zu betrauen, besitzt Charme. Der Ur-Speyerer wuchs beim benachbarten und Vorgängerverein VfR auf. Dort arbeitete er seit ewigen Zeiten mit Vorsitzendem Thomas Zander, der nun dem FC 09 vorsteht, zusammen.

Heuß’ Erfolge in allen Jugendklassen sind unübertroffen. Das verleiht der jetzigen Entwicklung nur Logik. Einige seiner Schützlinge schafften es in die Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren. Er ist ehrgeizig, bodenständig, kommunikativ, emotional, ein Teamplayer und mit vollstem Einsatz bei der Sache.

Ob er erste Mannschaft kann, bleibt freilich zu beweisen. Doch das nicht immer einfache Speyerer Umfeld muss ihn einfach als einen der Ihren anerkennen.