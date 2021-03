Die unendliche Geschichte um die Fortsetzung der B-Juniorinnen-Bundesliga mit dem FC Speyer 09 geht weiter. In einer E-Mail an die Vereine nahmen Frauen- und Mädchen- sowie Jugendausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) davon Abstand, die Runde am Samstag, 17. April, wieder aufzunehmen.

Das teilte Sebastian Ebeling, Jugendkoordinator Sport der Speyerer, mit. Ein entsprechender Antrag ans Präsidium werde zurückgezogen. Gleichzeitig teilten die Ausschüsse das Ergebnis der Befragung der Klubs mit. In der Mädchen-Bundesliga fiel das Resultat mit 55:45 Prozent für einen Abbruch der Saison aus.

Die Verhältnisse bei der A-Jugend (62:38) und den B-Junioren (70:30) trugen laut Auslegung des Jugendkoordinators wohl dazu bei, dass es nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag zu einer weiteren Videoschalte der Kicker kommt. Nun sei im Gespräch, die Runde im Mai fortzusetzen. Der FC-09-Vertreter hofft auf eine Entscheidung vor Ostern.