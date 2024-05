Am Montag beginnt die Gräfensteiner Wanderwoche mit drei Wanderungen in Rodalben und Umgebung.

Die Verbandsgemeindetouristik behält das Konzept mit nur drei Veranstaltungstagen auch bei der 43. Gräfensteiner Wanderwoche bei, die am Montag, 6. Mai, beginnt. Es folgen Wanderungen am Mittwoch und am Freitag unter dem gemeinsamen Motto „Kleine Auszeit im Gräfensteiner Land“. Gewandert wird zuerst in Donsieders, dann in Leimen und zum Abschluss in Rodalben, jeweils ab 9 Uhr. Die Streckenlänge liegt zwischen 6,5 Kilometern (Leimen) und 9 Kilometern (Rodalben), die Wanderzeit ist angegeben mit 2,5 bis 3 Stunden.

Wie schon im Herbst empfängt Wanderführerin Heike Hauck die Gruppe zum Auftakt in Donsieders beim „Dorfstübchen“ (Wiesenstraße 33). Die Strecke führt zunächst in Richtung Kriegerdenkmal und talwärts weiter zum Wallfahrtsort Maria Rosenberg. Von hier erreicht man bald das Schwarzbachtal, wo die VG-Werke das Quellwasser für ihr Wasserwerk fördern. Im Schwarzbachtal steht das Wasserwerk, das beliefert wird mit Wasser aus einer sprudelnden Quelle und einem Tiefbrunnen. Nach einer Vesper zieht die Wanderschar weiter an Weihern vorbei zum Radweg und zurück zum Ort. Zweieinhalb Stunden nach dem Start liegt eine Naturerlebnistour hinter den Teilnehmern mit weiter Aussicht bis zur Sickinger Höhe und an klaren Tagen bis ins Saarland.

Jede Tour bietet ihre Besonderheit. Beim Wandertag am Mittwoch in Leimen, die Pascal Rivera Campos begleitet, mag es der „Hohe Fels“ sein, ein auf 500 Metern Höhe auf dem östlichen Bergrücken des „Schmalen Kopfs“ gelegenes Naturdenkmal. Von da oben erschließt sich eine lohnende Aussicht auf die Wälder des Unesco-Biosphärenreservats. Diese zweite Tour startet am Dorfcafé im Freizeitpark und führt auch wieder dorthin zurück.

Zur dritten Wanderung treffen sich die Gräfensteiner Wanderer am Freitag auf dem Wanderparkplatz gegenüber dem Hotel „Grüner Kranz“ in Rodalben, wo sie Wanderführer Wolfgang Ostmann erwartet. Zwei Höhepunkte bietet die vor ihnen liegende Strecke mit der Bärenhöhle, der größten natürlichen Felsenhöhle der Pfalz, und dem Bruderfelsen, dem Wahrzeichen der Stadt.

Jede Tour endet mit einer gemütlichen Einkehr. Ziel für den geselligen Abschluss der ganzen Wanderwoche ist das Hilschberghaus, wo am Samstagnachmittag Ehrungen vorgenommen und die Wanderurkunden überreicht werden.