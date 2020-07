Drei Vorbereitungsspiele hat der ASV Schwegenheim (C-Klasse) angesetzt. Am Donnerstag (19 Uhr), kommt FSV Freimersheim (A-Klasse), am Sonntag, 1. August (16 Uhr) B-Klassist FV Heiligenstein II, am Dienstag, 4. August (19 Uhr), gegen SV Altdorf-Böbingen (A). Die Runde beginnt für Schwegenheim am Sonntag, 6. September (15 Uhr), zuhause gegen TuS Altrip II.