Unbekannte haben nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, zwei Ampeln in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. Demnach rissen sie bei einer Ampel zwei Abblendschirme und bei der anderen die beiden unteren Mantelstücke samt Lichteinheiten ab. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei laut Meldung noch nicht bekannt. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls, die sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit sachdienlichen Hinweisen melden können.