Freigesprochen wurde am Mittwoch am Amtsgericht Speyer ein 28-jähriger Speyerer, der im Januar vorigen Jahres versucht haben soll, Cannabis an drei Minderjährige weiterzureichen. Das Gericht zweifelte jedoch an den Aussagen der Jugendlichen, die den Vorwurf nur als Vorwand genutzt haben könnten.

Hat der Angeklagte nun vor den Augen der drei jugendlichen Zeugen einen Joint konsumiert? Soll der Angeklagte diesen Joint nun mit gemahlenen, grünen Blättern oder doch mit einer braunen, zerbröselten