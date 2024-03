Das Bistum Speyer hat eine wichtige Personalie in seiner Verwaltung geklärt: Kerstin Fleischer (47) aus Römerberg wird die künftige Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge.

Die jetzt getroffene Entscheidung greift erst im kommenden Jahr: Kerstin Fleischer, bisher Pastoralreferentin im Bistum, übernimmt nach dessen Mitteilung ab April 2025 die Leitung der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Ordinariat. Die Theologin wird damit stimmberechtigtes Mitglied im Allgemeinen Geistlichen Rat, dem Beratungsgremium des Bischofs. Fleischer folgt auf Thomas Kiefer, der in den Ruhestand geht. Kiefer hatte die Stelle 2023 in einer Phase angetreten, in der laut Mitteilung „viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr verunsichert waren angesichts anstehender Sparmaßnahmen im Bistum“.

Fleischer ist derzeit in der Hospiz- und Trauerseelsorge tätig. Sie ist verheiratet, Mutter und Kultur-Fan.