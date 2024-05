Bis Ende 2032 sollen 2,2 Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz als Windenergiegebiet ausgewiesen sein. Doch wie sieht es mit dem Ziel in Bad Dürkheim aus?

Um die Vorgabe zu erreichen, will das Land einige Einschränkungen lockern: Zwar bleibt der Haardtrand als historische Kulturlandschaft nach wie vor für Windräder tabu, allerdings soll das „Hügelland der Haardt“ östlich davon nicht mehr als Ausschlussfläche definiert werden. Dadurch wäre laut Stadtverwaltung im westlichen Gemarkungsbereich der Stadt Bad Dürkheim der Betrieb von Windrädern möglich. Werden dort also Windkraftanlagen entstehen? „Das Thema Windkraft ist in Bad Dürkheim nach wie vor keins“, sagte Petra Müller, Sachgebietsleiterin im Bauamt, zuletzt im Bauausschuss.

Ausschlusswirkung am Flugplatz

Ein Grund dafür ist der Flugplatz: Für diesen Bereich gilt laut Verwaltung nach wie vor eine Ausschlusswirkung. Von der sogenannten Platzrunde ist nach Auskunft des zuständigen Landesbetriebs Mobilität in Koblenz mit Windkraftanlagen ein zusätzlicher Abstand von 850 Metern einzuhalten. „Auf Basis der vorliegenden Unterlagen ist davon auszugehen, dass somit das vorher theoretisch vorhandene Gebiet komplett oder zum allergrößten Teil überdeckt wird“, erklärte Müller auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Somit sei auch vor dem Hintergrund der naturschutzrechtlichen Einschränkungen etwa durch das FFH- und Vogelschutzgebiet und des zu erwartenden, mäßigen Ertrags durch Windkraftanlagen nicht davon auszugehen, dass auf Bad Dürkheimer Gemarkung Windkraftanlagen errichtet werden.

Derzeit wird unter anderem in Gönnheim über die Ausweisung einer Fläche für Windkraft diskutiert (wir berichteten).