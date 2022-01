PalatinaKlassik wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Vor zehn Jahren hat Michael Wagner den Förderkreis PalatinaKlassik. zusammen mit Leo Kraemer ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit verfolgt die Internationalen Konzertreihe „PalatinaKlassik“ das Ziel, klassische Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen in der Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar zur Aufführung zu bringen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen mit einem Festlichen Neujahrskonzert am Sonntag, 9. Januar, 16 Uhr, in St. Otto in Speyer-West, wobei natürlich der Weihnachtsfestkreis bedacht wird. Zur Aufführung gelangen „Gelobet seist Du, Jesu Christ“, „Das alte Jahr vergangen ist“ und „In dulci jubilo“ von Johann Sebastian Bach, wobei Leo Kraemer an der Orgel (Choralvorspiel) und der Tenor Michael Wagner abwechselnd zum Einsatz kommen. Im Anschluss spielt Robert Frank zwei Sätze aus der Suite für Violine solo. Es folgen zwei Noel von Louis Claude Daquin. Von Georg Friedrich Händel erklingt die Sonate in E-Dur für Violine und Basso continuo. Den Abschluss bildet Peter Cornelius mit den Weihnachtsliedern „Christbaum“, „Die Hirten“ und „Die Könige“. Neben den Genannten wirkt auch Heidrun Mertes, Violoncello, mit.

Karten zu zwölf Euro (Schüler und Studenten acht Euro) können unter 06232 36225 oder palatinaKlassik@t-online.de vorbestellt werden.

Laut der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung haben geimpfte und genesene Personen, die einen negativen 24-Stunden-Test vorweisen können, Zutritt zum Konzert. Der 24-Stunden-Test entfällt, wenn eine Booster-Impfung erfolgt ist.