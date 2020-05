Gute Nachricht zu Pfingsten: Das Alternativprogramm zur klassischen Walderholung steht. Wegen der Corona-Pandemie ist das beliebte Ferienbetreuungsangebot vor den Toren der Stadt 2020 nicht möglich. Wie die Stadtspitze und Jufö-Leiter Markus Zimmermann zunächst am Donnerstag im Stadtrat informierten, gibt es als Ersatz für Kinder bis zwölf Jahre eine dezentrale Halbtags-Betreuung an mehreren Standorten im Stadtgebiet. In Gruppen werden maximal zehn Kindern von 8 bis 14 Uhr betreut. Einer der Orte bleibt die Walderholung. Teilnehmer erhalten ein Frühstück und ein Mittagessen. Ein dreiköpfiges Betreuer-Team plant das Programm und überwacht die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Anmeldungen sind ab Dienstag, 2. Juni, 18 Uhr, auf der Homepage der Jugendförderung möglich (www.jufö.de). Um möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, kann eine Anmeldung für maximal zwei Wochen erfolgen. Für Jugendliche gibt es an jedem Tag der Sommerferien einen Ausflug. 41 Touren sind bereits im Angebot, so Zimmermann. Anmeldung: jeweils eine Woche im Voraus unter www.jufö.de.