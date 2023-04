Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist soweit. Nach neun Monaten Pandemie-bedingter Zwangspause geht das Familienzentrum und Haus für Kinder K.e.k.s. („Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer“) am Montag in neuer Trägerschaft an den Start. Die Stadt und der Förderverein „K.e.k.s. plus“ wollen das Angebot professionalisieren und ausbauen.

Das Angebot reicht vom Baby- und Familien-Café bis zum Papa-, Alleinerziehenden-, Zwillings- und Mehrlings-Treff: Die Möglichkeiten zum Austausch junger Eltern aus Speyer