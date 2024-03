Die Versteigerung von Fahrrädern durch das städtische Fundbüro ist alljährlichen ein Anlaufpunkt für Schnäppchenjäger. In einigen Tagen steht wieder ein solcher Termin an.

Das Fundbüro versteigert Fundfahrräder am Freitag, 12. April, 14 Uhr, vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße 94 . Diesmal seien 30 Stück im Angebot, informiert die Stadtverwaltung. Zu haben seien Drahtesel für Kinder und Erwachsene von verschiedenen Herstellern sowie ein E-Bike (ohne Akku). „Die Startpreise für die einzelnen Modelle liegen zwischen fünf und 95 Euro“, so die Stadt.

Die Räder können demnach ab 13.30 Uhr besichtigt werden. Um 14 Uhr beginnt die Auktion. Bezahlt werden kann mit Karte oder bar, allerdings würden keine 500-Euro-Scheine angenommen. Für die Versteigerung gelte darüber hinaus, dass keine Gewährleistungsansprüche aufgrund eines eventuell vorhandenen Mangels geltend gemacht werden könnten. Die ersteigerten Fahrräder müssen sofort mitgenommen werden.

Fundbüros sind laut Stadt verpflichtet, das Abgegebene mindestens ein halbes Jahr lang aufzubewahren. In dieser Zeit werde versucht, den Eigentümer ausfindig zu machen. Sei das innerhalb der Frist nicht möglich, habe der Finder Anspruch auf den Gegenstand. Wenn er darauf verzichte, gingen die Sachen in das Eigentum der Stadt oder Gemeinde über und könnten versteigert werden.