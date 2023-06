Das Fahrradverleihsystem VRNnextbike erfreut sich in der Metropolregion zunehmender Beliebtheit. In Speyer hat sich die Anzahl der Nutzungen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 sogar fast verdreifacht. Ein Ausbau der Infrastruktur ist bisher jedoch nicht geplant.

Axel Thiemann, Pressesprecher beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit: „In Speyer hat sich das VRNnextbike Fahrradvermietsystem vom Nachfragetief während der Corona-Pandemie nicht nur erholt, sondern 2022 einen beeindruckenden Rekord erreicht.“ Das bisherige Rekordjahr sei 2017 mit mehr als 4000 Ausleihen gewesen. Im vergangenen Jahr seien die rund 70 Fahrräder an zwölf Stationen fast 10.500 Mal genutzt worden. Zum Vergleich: 2021 seien es, mitten in der Corona-Pandemie, bloß 3500 Ausleihen gewesen.

Zum neuen Rekord im vergangenen Jahr haben nach Auskunft von Thiemann „insbesondere die Sommermonate Mai bis Juli mit jeweils fast 2000 Ausleihen beigetragen“. Die Rangliste der am meisten genutzten Ausleihstationen führen der Hauptbahnhof, die Universität und der Postplatz an, wie Anna Hahn, Sprecherin der Stadtverwaltung, informiert. Sie nennt zudem genaue Zahlen für die Ausleihen an allen Stationen in den Sommermonaten: 1950 im Mai, 1662 im Juni und 1858 im Juli.

Axel Thiemann erklärt, dass sich der positive Trend in Speyer bisher auch im Jahr 2023 fortsetze. Gleichwohl sei „aktuell keine Angebotsveränderung geplant“, teilt er mit. Es soll bei rund 70 Rädern an zwölf Stationen bleiben. „Zusätzliche Stationen und Fahrräder sind nur mit einem Betriebskostenzuschuss zu finanzieren. Ein Ausbau ist also nur durch öffentliche oder private Unterstützung möglich. Wir pflegen jedoch einen regelmäßigen Austausch mit der Stadtverwaltung und prüfen fortlaufend, ob Änderungen notwendig sind“, fügt er hinzu.

Regelmäßige Wartung

Die Stationen und Fahrräder in Speyer würden regelmäßig durch den Betreiber „Nextbike by TIER“ kontrolliert und gewartet. „Uns ist kein erhöhter Serviceaufwand bekannt. Auch bezüglich Vandalismus oder Diebstahl wurden in Speyer keine Probleme berichtet“, informiert der VRN-Sprecher.

Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN, erklärt: „Wir freuen uns, dass die Fahrräder in Speyer so gut angenommen werden. Für uns ist dies ein Zeichen dafür, dass es eine wachsende Zielgruppe gibt, die neben dem klassischen ÖPNV zunehmend einen Mobilitätsmix nutzt und auch erwartet. Das öffentliche Mietradsystem leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, da es mehr Freiheiten und Flexibilität bei der Reiseplanung bietet und gleichzeitig ein günstiges und umweltfreundliches Verkehrsmittel ist.“

Insgesamt habe VRNnextbike im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Ausleihen verzeichnet – 88 Prozent mehr als 2021. An 390 Stationen stehen in 21 Kommunen zusammen 2400 Räder bereit. Die Anzahl der aktiven Nutzer sei auf rund 50.000 Personen gestiegen, darunter seien 17.000 Neukunden.