Es wurde unübersichtlich, als am Montag, kurz nach 14 Uhr, eine 39-Jährige vor dem Altpörtel in der Maximilianstraße randalierte.

Die Polizei wurde nach eigener Mitteilung dazugerufen, weil die Frau mit einem Bekannten in Streit geraten war. Als die Beamten die Lage klären wollten, sei eine 25-jährige Passantin dazugekommen und habe sich als Eigentümerin des Fahrrads zu erkennen gegeben, das die 39-Jährige mit sich führte. Es sei ihr am 28. März am Hauptbahnhof gestohlen. Die 25-Jährige habe ihr Eigentum nachgewiesen und den Drahtesel zurückerhalten. Mit der 39-Jährigen waren die Beamten da noch nicht fertig: Gegen sie habe schon ein Haftbefehl vorgelegen, sodass sie im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden sei.