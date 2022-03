Im Alter von 71 Jahren ist der Speyerer Claus-Dieter Heller verstorben. Bekanntheit in „seiner“ Stadt hat er nicht nur als Gastwirt der Weinstube „Zum Eulenspiegel“ erlangt.

Seit dem Jahr 2004 zeichnete Heller für die gemütliche Weinstube in der Kleinen Pfaffengasse verantwortlich, die meiste Zeit zusammen mit seiner vor ihm verstorbenen Ehefrau Helga. Seine Fähigkeiten in der Küche und sein Umgang mit Menschen machten ihn beliebt. Vom Studium her war er Bauexperte, hat viele architektonische Projekte auch in Speyer begleitet. Bis zuletzt war er in diesem Beruf tätig. In der vergangenen Woche ist er einer schweren Krankheit erlegen.

Eine große Leidenschaft Hellers war der Sport. Der Rudergesellschaft (RG) war er schon vor 50 Jahren beigetreten und als Sportler, Kamerad sowie vor wenigen Jahren als Planer der neuen Ruderhalle hilfreich. „Er war für seine Freunde immer da“, erinnert sich RG-Ehrenvorsitzender Alfred Zimmermann. „Stehaufmännchen“ Heller habe sich auch als Tennisspieler und Leichtathlet sowie im Berufsleben nie von Rückschlägen unterkriegen lassen.