Unbekannte sind zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 16.07 Uhr, in mehrere Tiefgaragen in der Petronia-Steiner-Straße in Speyer-Süd eingebrochen. Dort drangen die Täter in insgesamt sieben Kellerabteile ein und entwendeten Gegenstände. Laut Polizei wurden noch nicht alle Betroffenen erreicht. Nach aktuellem Stand stahlen die Täter mehrere Werkzeuge, einen E-Roller, ein Mountainbike und einen Akku eines E-Bikes. Die Gesamtschadenshöhe sei noch offen, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, ihre Wahrnehmungen unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mitzuteilen. Ähnliche Einbrüche sind in dieser Woche auch aus der Franz-Kirrmeier- und Hans-Stempel-Straße gemeldet worden.