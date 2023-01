In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Diebstähle und Einbrüche im Bereich Franz-Kirrmeier-Straße/Alte Ziegelei ereignet. Das teilt die Polizei mit, die jetzt die noch unbekannten Täter sucht. Auf Dienstag, 3.45 Uhr, datiert sie einen Einbruch in eine Tiefgarage in der Kirrmeier-Straße. Zwei Männer hätten eine Einzelgarage in deren Innerem gewaltsam aufgehebelt und ein dunkelblaues E-Bike des Typs Canyon Spectral im Wert von 3500 Euro gestohlen. Die Täter wurden laut Polizei videografiert. Der erste Mann ist demnach kräftig, ungefähr 1,70 Meter groß und Träger eines dunklen kurzen Bartes. Er soll eine dunkle Kunststoffjacke, eine Mütze, eine graue Jogginghose und dunkle Handschuhe getragen haben. Der zweite Mann sei mit etwa 1,90 Metern deutlich größer und schlank. Er habe buschige Augenbrauen und sei mit einer dunklen Kunststoffjacke mit hellem Kunstpelzkragen bekleidet gewesen. Auch seine Mütze und seine Jogginghose seien dunkel. Auffällig seien der weiße Aufdruck am linken Oberschenkel sowie weiße Turnschuhe.

Keine Täterbeschreibung liegt zu den anderen beiden Fällen vor. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, war demnach ein noch im Innenausbau befindliches Bürogebäude in der Kirrmeier-Straße betroffen. Die Einbrecher hätten sich durch eine Nebeneingangstür Zugang verschafft, im Inneren aber nichts beschädigt oder entwendet. Umso größer sei der Schaden nach Einbrüchen in der nahegelegenen Alten Ziegelei. Hier haben sich laut Polizei Unbekannte in den Nächten auf Samstag und auf Dienstag Zugang zu Kellerräumen verschafft. „In der Tiefgarage wurden mehrere Zugangstüren der Kellerabteile und die Türen des Fahrradkellers angegangen“, so der Bericht. Zum bislang bekannten Diebesgut gehörten Fahrradzubehör und Schuhe. Schadenshöhe an den beschädigten Türen: 10.000 Euro. Die Polizei legt einen Zusammenhang der Taten nah und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.