Am Sonntag wird der größte Teil der Katastrophenhilfe der Speyerer Feuerwehr in der Ahr-Gemeinde Mayschoß geschafft sein. Bedarf gibt es aber darüber hinaus.

„So ein Ausmaß an Zerstörung haben selbst die erfahrensten Kameraden noch nicht gesehen“, sagt Peter Eymann. Der Feuerwehrinspekteur der Stadt Speyer war am Donnerstag in