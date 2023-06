600 Paare erwartet das Bistum Speyer zu den „Feiern der Ehejubiläen“ am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli, im Dom. Die feierlichen Gottesdienste mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann beginnen jeweils um 10 Uhr. Danach findet ein Empfang im nördlichen Domgarten statt. Die Feiern enden jeweils gegen 13 Uhr mit dem „Hochzeitswalzer“ der Paare um den Domnapf auf dem Domplatz. Nach Angaben des Bistums haben sich für Samstag 270 Paare und für Sonntag 330 Paare angemeldet. Die meisten feiern goldene Hochzeit, also 50 gemeinsame Ehejahre. Vier Paare begehen demnach das seltene Jubiläum von 70 und mehr Ehejahren – die Gnadenhochzeit. „Die Paare kommen aus der gesamten Diözese. Sie nehmen teilweise weite Wege auf sich, um zu diesem Fest nach Speyer zu kommen und in christlicher Gemeinschaft ihr Ehejubiläum zu feiern. Es ist ihnen ein großes Anliegen, für das Vergangene zu danken und um Gottes Segen für den weiteren gemeinsamen Lebensweg zu bitten“, sagt Rita Höfer vom Bischöflichen Ordinariat.