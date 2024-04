Ein E-Scooter-Fahrer ist laut Polizei am Montag, 8.45 Uhr, bei seiner Fahrt in der Bahnhofstraße aufgefallen, weil an seinem Gefährt das nötige Versicherungskennzeichen für 2024 fehlte. Die Beamten hätten zudem einen Drogen-Verdacht bei dem 40-Jährigen gehegt, der den Cannabis-Konsum eingeräumt habe. Ein Urintest und eine Blutprobe folgten. Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, das auch nach der Cannabis-Freigabe tabu bleibe, komme nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf den Mann zu, wegen des Versicherungsverstoßes ein Strafverfahren.