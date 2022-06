Das öffentliche E-Ladenetz in Speyer gehört zu den besten in Rheinland-Pfalz: Das ist das Ergebnis einer Studie des Verbands der Automobilindustrie (www.vda.de), über die die Stadtwerke Speyer (SWS) informieren. Speyer liege unter 36 Landkreisen und Städten im Bundesland auf Platz zwei. Bei dem untersuchten Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkten ist nur Zweibrücken besser positioniert. Im bundesweiten Vergleich komme Speyer unter 399 Städten und Landkreisen auf Platz 21.

Die SWS sehen das auch als ihren Verdienst an: Sie betreiben 34 Ladestationen in ihrem Netzgebiet Speyer und Otterstadt – davon acht Schnelllader und 26 Normallader. Ein weiterer Ausbau des Netzes sei in den nächsten Monaten geplant. Auch erste Ladestationen in Römerberg und Harthausen seien in Vorbereitung. Zudem hätten die SWS 2021 rund 100 private Wallboxen installiert und in Betrieb genommen. Sie informieren über die Möglichkeiten unter Telefon 06232 625-1900.